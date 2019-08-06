Antalya'da Muratpaşa ilçesinin tarihi Üç Kapılar girişinde, bugün insanı dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çiçekçi olduğu belirtilen bir kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplarla dövüldü.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı.

ANCAK KAÇARAK KURTULABİLDİ

DHA'daki habere göre saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.