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HaberlerGündem3. SayfaCANİ BABA... Son dakika: Evlenip kaçtığı baba evine döndü, av tüfeğiyle vuruldu!- Haberler
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Kayıptı eve döndü! "Baba evlendim" dedi! Sonrası dehşet!

Denizli’de 2 gün önce kaybolan kızının, yanına erkek arkadaşını alıp gelerek ‘Evlendik’ demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyerek dehşet saçtı. Öfkeli baba kızını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı

CANİ BABA... Son dakika: Evlenip kaçtığı baba evine döndü, av tüfeğiyle vuruldu!- Haberler
Kayıptı eve döndü! "Baba evlendim" dedi! Sonrası dehşet!
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İHA

Denizli'nin, Buldan ilçesi Tekke bölgesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce kaybolarak ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.’nın evine geldi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, burada erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba Alphan A., evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

BABASI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Kadriye E. A.’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Ardından genç kız, Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, baba Alphan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirip, tüfeği muhafaza altına aldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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