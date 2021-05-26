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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Sevgilisini pencereden itti! Genç kadın dehşeti anlattı! - VİDEO HABER
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Tam bir dehşet! Sevgilisini pencereden itti!

Antalya'da sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak´ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen Safiye Nur Gürbüz (24),yaşadıklarını anlattı. Gürbüz, "Pencereden yardım istedim. 2 kişi gördüm ileride. Süleyman 2 kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim" dedi. Tutuklanan Daşbudak'ın serbest kalması halinde kendisine zarar vermesinden korktuğunu anlatan Gürbüz, "Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Ölmek istemiyorum" diye konuştu

KORKUNÇ! Son dakika: Sevgilisini pencereden itti! Genç kadın dehşeti anlattı! - VİDEO HABER
Tam bir dehşet! Sevgilisini pencereden itti!
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DHA

Antalya'da hemşire olan 24 yaşındaki Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs günü evinden işine giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak (32) tarafından zorla araca bindirildi.

Daşbudak'ın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2´nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında para yüzünden tartışma çıktı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Daşbudak'ın darp ettiği Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itildi.

Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken, Daşbudak ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"BU SEVGİ DEĞİL HASTALIK"

Safiye Nur Gürbüz, yaşadıklarını, hastane odasında anlattı. Gürbüz, yaklaşık 10 ay önce Aytaç Süleyman Daşbudak ile tanıştığını 3 aylık beraberlik yaşadıklarını, bu süreçte kendisine şiddet uyguladığını, kaşına dikiş atıldığını, bu nedenle darp raporu aldığını aktardı. Uğradığı şiddet nedeniyle 1 ay işe gidemediğini belirten Gürbüz, sevgilisi kendisine ulaşamadığında iş yerine gelerek arkadaşlarını arattırıp tehdit ettiğini, bu nedenle ücretsiz izne çıktığını söyledi.

"SİCİLİNİ BOZACAĞIM" TEHDİDİ

Daşbudak'ın çeşitli iftiralar attığını belirten Safiye Nur Gürbüz "Hemşire olduğum için atama bekliyorum. 'Ben senin sicilini bozacağım' diyerek, yalanlar söyleyerek barışmak istedi. Ben hayatım boyunca böyle bir insan tanımadım. Benim sicil kaydım yoktur. Sonrasında beni yine darp etti.

Son zamanlarda yine ayrıydık. Arkadaşlarımla bir yere gittiğimde 'Neredeysen seni bulacağım, öldüreceğim' diyerek beni tehdit ediyordu. Annem ve babamı arayarak 'Benden ayrıldı ama ben onu çok seviyorum. Sizden özür dilerim' diyor, bazen de ailemi arayıp küfrediyordu. Bu sevgi değil, takıntı. Hatta takıntı bile değil, şizofren hastalık" dedi.

"ZORLA ÇIKARTTIĞI EVDE DÖVDÜ"

Olay gününü anlatan Safiye Nur Gürbüz, evden işe gittiği saat 06.00 sıralarında Daşbudak'ın kendisini zorla otomobiline bindirdiğini söyledi. Gürbüz, "Evinin önüne geldiğimizde evine çıkmak istemedim. Boğazımdan sıkıp beni zorla eve çıkartmaya çalıştı. 10-15 dakika direnebildim. Eve çıktığımızda kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Burnuma kafa attı ve burnum kırıldı" diye konuştu.

"PENCEREDEN İTTİ"

Daşbudak'ın kemerini çıkartıp kendisini dövmeye başladığını aktaran Gürbüz, "Pencereden yardım istedim. 2 kişi gördüm ileride, onlara bağırdım, 'Bana yardım eder misin' dedim. Daşbudak 2 kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BENİ ONUN ELİNDEN ALMADI"

Pencereden önce aracın üzerine, ardından yere düştüğünü anlatan Safiye Nur Gürbüz, "Aşağıya yanıma geldi. Beni yerden kucaklayıp yeniden eve sokmak istedi. 'Ne olur gel ben sana duş aldıracağım, eve yatıracağım, uyutacağım hiçbir şey olmayacak, iyileşeceksin' dedi. Polisten korkuyor diye 'ambulans ve polis gelse kendim düştüm.

Senden şikayetçi olmayacağım' dedim. Etraftaki insanlara bağırıyorum, kimse sesimi duymadı ama sonra insanlar gelmeye başladı. Apartmandaki herkes onun psikopat ve sorunlu bir insan olduğunu biliyor. Herkes korkuyor. Yanımda ondan daha kalıplı büyük insanlar olmasına rağmen kimse beni onun elinden almadı. Hiç kimse bana yardımcı olmadı" dedi.

POLİSE 'BİZ YUKARIDAN BERABER DÜŞTÜK' DEDİ

Aytaç Süleyman Daşbudak'ın kendisini tekrar apartmana zorla sokmak istediğini, bu sırada betona düşürdüğünü aktaran Safiye Nur Gürbüz, ağzından kan gelince iç kanama geçirdiğini düşünerek korktuğunu söyledi. Kan kusmaya başladığını belirten Gürbüz, "Polis gelince 'Ben ne yapacağım' diyerek kafasını mermere vurdu. Kafası kanamaya başladı.

Polis geldiğinde onlara 'Biz yukarıdan beraber düştük' dedi. Polis de 'Beraber düşmeniz imkansız, 2 kişinin buraya sığması imkansız' dedi. Arabanın üzerine tek kişinin düştüğü de belli. Sonra polise 'Kendi kendini attı, kendisi düştü, sonra beraber düştük' dedi. Bana yardıma gelen kadının birini ifade vermemesi için tehdit etti. Bana 'İfade verme benim yaptığımı söyleme ne olur' dediğinde etrafımızda insanlar vardı, onlar da duydu" diye konuştu.

"BETONA DÜŞSEM ÖLMÜŞTÜM"

Daşbudak'ın hala kendisine zarar vermesinden korktuğunu aktaran Gürbüz, "Cezaevinden çıktığı zaman bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Beton yere düşseydim direkt ölmüştüm. Felç ya da sakat kalabilirdim" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET MAĞDURU KADIN KORKMASIN"

Safiye Nur Gürbüz, Daşbudak'tan şikayetçi olduğunu belirterek, şiddet mağduru kadınların korkmaması gerektiğini vurguladı. Gürbüz "Ben korkmadan bunu anlatabiliyorum. Hiç kimse korkmasın" dedi.

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