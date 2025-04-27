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        Haberler Dünya Amerika Kanada'da kalabalığın arasına araçla daldı! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        Kanada'da kalabalığın arasına araçla daldı! Ölü ve yaralılar var

        Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen bir sokak festivalinde, bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 08:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:35
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        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
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        Kanada'nın Vancouver şehrinde, bir sokak festivalinde kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Vancouver Polis Departmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, aracın cuma günü saat 20:00'den hemen sonra Filipinli bir topluluk festivaline katılan insanların bulunduğu sokağa girdiğini söyledi.

        Polis, "Bir sürücünün kalabalığın içine girmesi sonucu çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı" dedi. Ölü veya yaralıların kesin sayısı henüz bilinmiyor.

        Polis, sürücünün gözaltına alındığını söyledi.

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