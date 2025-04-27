Kanada'da kalabalığın arasına araçla daldı! Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Vancouver şehrinde, bir sokak festivalinde kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, aracın cuma günü saat 20:00'den hemen sonra Filipinli bir topluluk festivaline katılan insanların bulunduğu sokağa girdiğini söyledi.

Polis, "Bir sürücünün kalabalığın içine girmesi sonucu çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı" dedi. Ölü veya yaralıların kesin sayısı henüz bilinmiyor.

Polis, sürücünün gözaltına alındığını söyledi.