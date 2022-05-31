Kanada'da silah satışına yasak hazırlığı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin yeni silah yasası üzerinde çalıştığını ve

bazı istisnalar dışında kimsenin silah sahibi olamayacağını açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde geçen hafta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21

kişi hayatını kaybetmişti. Dünya çapında silahlı saldırılar hakkında endişe artarken, Kanada'da

daha sert kısıtlamalar getirmeye karar verdi.

Kanada'da bireysel silahlanmaya karşı en sert adım olarak görülen yasa tasarısına ilişkin konuşan Trudeau, "Spor ya da avcılık faaliyeti dışında, Kanada'daki bir kişinin silah sahibi olması için hiçbir neden yok. Bu yasanın yürürlüğe girdiği gün silah satın almak, devretmek ya da ithal etmek mümkün olmayacak" dedi.

Diğer yandan ülkede iki yıl önce yaklaşık 1500 silah modelinin satışı ve kullanımı yasaklanmıştı.