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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould’un istifası ile başlayan siyasi kriz giderek derinleşiyor.
Eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'un istifasının ardından, şirketi kurtarmak için yapılan müdahalelerde etkin rol aldığı iddia edilen Başbakan Trudeau'nun Özel Kalem Müdürü Gerard Butt da geçtiğimiz günlerde istifa ederek Başbakanlık Ofisi'ni terketmişti. Ülkede SNC-Lavalin Skandalı olarak da adlandırılan krizde son olarak, Hazine Bakanı Jane Philpott da istifa ettiğini açıkladı.
"HÜKÜMETE GÜVENİMİ KAYBETTİM"
Justin Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Jane Philpott, Başbakan'a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır." ifadesini kullandı. Philpott, son haftalarda federal hükümeti sarsan olayları düşündüğünü ve "ciddi yansıma" sonrasında artık bırakması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı.
Hazine Bakanı Philpott istifa mektubunu, "Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir kabine bakanı olarak hizmet etmeye devam etmem benim için artık imkansızdı. Ne yazık ki politikacıların veya yetkililerin SNC-Lavalin'i içeren ceza davasına müdahale etmesi çabalarının ve bu çabaların içeriğine dair kanıtların nedeniyle ciddi endişelerim var. Hükümetin bu konuyu nasıl ele aldığına ve ortaya çıkan sorunlara nasıl cevap verdiğine dair güvenimi kaybettim" sözleriyle tamamladı.
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