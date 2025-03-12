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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap - İş-Yaşam Haberleri

        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap

        Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, Perşembe sabahı yürürlüğe girmek üzere ABD'ye 20.7 milyar dolar değerindeki misilleme kararını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:40
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        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
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        Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, Kanada'nın Perşembe sabahı yürürlüğe girmek üzere ABD'ye 29.8 milyar Kanada doları değerinde (20.7 milyar ABD doları) misilleme uygulayacağını söyledi.

        Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırma kararı, bugün yürürlüğe girmişti.

        Kanada'nın misillemesi, 12.6 milyar Kanada doları değerindeki çelik ürünleri ve 3 milyar Kanada doları değerindeki alüminyum ürünlerinin yanı sıra, 14.2 milyar Kanada doları değerindeki ek ABD mallarını kapsıyor. Karar toplamda 29.8 milyar dolarlık (yaklaşık 20.7 milyar dolar) ABD ürününü hedef alıyor.

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        LeBlanc düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın karşı gümrük vergilerinden etkilenen ürünler arasında bilgisayarlar, spor ekipmanları ve dökme demir ürünlerinin yer aldığını söyledi.

        AB DE MİSİLLEME KARARINI AÇIKLAMIŞTI

        AB Komisyonu da bugün açıklamasında ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurmuştu.

        Açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri kararının, transatlantik ticareti aksatacağı, işletmelere ve tüketicilere zarar vereceği ve daha yüksek fiyatlara yol açacağı belirtilmişti.

        AB Komisyonu'nun yeni tarifelere dikkatli biçimde ayarlanmış iki aşamalı yanıt vereceği bildirilen açıklamada, ilk aşamanın daha önce hazırlanan ve askıda tutulan karşı önlemlerin devreye alınması olduğuna dikkat çekilirken, ekonomik zarara yanıt olarak 8 milyar euro değerinde bir dizi ABD ürününün hedef alınarak 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

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        Açıklamada, ikinci aşamanın, 18 milyar eurodan fazla AB ihracatını etkileyen ABD tariflerine karşılık gelecek yeni tedbirleri içereceği ve 13 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

        Karşı önlemlerin, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamına denk gelen 26 milyar euro değerindeki ABD ürününe yönelik olacağı belirtilen açıklamada, AB'nin bir çözüm müzakere etmeye hazır olduğu ve sorunun çözülmesi halinde önlemlerden geri adım atılacağının da altı çizilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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