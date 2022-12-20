Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu
ABONE OL

Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belli oldu

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek boğulan çocuğun kimliği tespit edildi. Dün akşam saatlerinde dalgıç polisler tarafından kanaldan çıkarılan ve hastanede hayatını kaybeden çocuğun, Suriye uyruklu Amir El Ali olduğu belirlendi

Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu
Kanalda boğulan çocuğun kimliği belli oldu
0:00 / 0:00
İHA

Şanlıurfa'da, sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği tespit edildi. Cenaze ailesine teslim edildi.

Acı olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına 10 yaşlarındaki bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmada dalgıç polisler tarafından kanaldın çıkarılan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çocuğun kimliğinin tespiti çalışma başlatıldı. Çocuğun Suriye uyruklu Amir EL Ali olduğu tespit edildi. Amir El Ali'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti
Son dakika: Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı! - Gaziantep haberleri
GÜNDEM Bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı!
Zonguldak'ta fabrikadaki patlamadan acı haber - Haberler
GÜNDEM Zonguldak'ta fabrikadaki patlamadan acı haber
İş arkadaşı defalarca bıçakladı
GÜNDEM İş arkadaşı defalarca bıçakladı
Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar! - Bursa haberleri
GÜNDEM Sosyal medyada 11 yaşında kız çocuğuna istismar!
Öğrenci servisini devrilmesin diye halatlarla çektiler! - Van haberleri
GÜNDEM Öğrenci servisini devrilmesin diye halatlarla ...
YASAK AŞK VAHŞETİ | 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza! - Haberler
GÜNDEM 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine ...
Denizde cansız beden bulundu
GÜNDEM Denizde cansız beden bulundu
MEMUR ZAMMINDA son dakika gelişmeleri: 2023 Ocak yeni en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
GÜNDEM Memur zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Kabataş'ta tramvay raydan çıktı! Yaralılar var - Haberler
GÜNDEM Kabataş'ta tramvay raydan çıktı! 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.