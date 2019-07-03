Kandida bir maya mantarı ve hepimizin bağırsağında mevcut. Daha önceki bağırsak yazılarımı takip ettiyseniz biliyorsunuzdur ki bağırsağımızda, iyi ve kötü bakteriler bir arada düzgün bir dengede yaşarlar. Fakat bazı sebeplerle kötü bakterilerin sayısı çoğalır ve bu ekosistem dengesizliği vücutta olumsuz etkiler yaratır. Kandida da bağırsaklarımızda dengeli bir sayıda var olduğu sürece bize zarar vermez fakat sayısı artmaya başladıkça sağlığımızı tehdit eder.

ŞEKER İLE BESLENİYOR

Alkali bir ortam, kandidanın çoğalması için idealdir. Vücudumuz nötr bir PH seviyesine sahiptir. Fakat bağırsak ve vajinal bölge gibi bazı yerleri asidiktir. Bu bölgelerde PH seviyesi yükselip alkali olmaya başladıkça kandida çoğalmaya başlar. Şeker ile beslenen kandida, bağırsakta daha çok şekerin metabolize edilmesine yol açar ve bu metabolizasyon da hücrelere ve dokularımıza zarar veren ve otoimün hastalıklara dahi sebep olacak mikotoksinler oluşturur.

Peki, kandida oluşumunun çoğalmasına sebebiyet veren etkenler nelerdir? Kandida şeker ile beslenir demiştik, bu durumda aşırı şeker tüketimi, alkol ve stres kandidaya yola açar. Bunlara ek olarak, doğum kontrol hapları, aşırı antibiyotik kullanımı ve kemoterapi de kandidanın kontrolsüz çoğalmasına neden olan etkenler arasındadır. Östrojen fazlalığı da kandida oluşumunu tetikler dolayısıyla hamilelerde bu durum sık görülür.

KANDİDA BELİRTİLERİ

* Kronik yorgunluk

* Bilinç bulanıklığı

* Sindirim sıkıntıları

* Deri kıvrımları ve tırnakta mantar iltihapları

* Dil üzerinde kalın beyaz tabaka

* Sinüzit

* Besin alerjileri ve duyarlılıkları

* Tatlı krizleri

* Kabızlık

* Bağışıklık sistemi zayıflaması

* Eklem ağrıları

* Duygu değişiklikleri, depresyon ve anksiyete

* Enflamasyon

* Ülser

* Hipoglisemi

* PMS

* Üst solunum yolları enfeksiyonu

* Vajinal bölgede kaşıntı

KANDİDASI OLAN KİŞİLER NELER YAPMALI?

1. Doğru beslenilmeli: Şekerden uzak durulmalıdır. Yalnızca ilave şekerler değil, aynı zamanda doğal şeker olan meyvenin de tüketimi sınırlandırılmalıdır, az şekerli meyveler tercih edilmedir. Soya, gluten ve süt ürünleri gibi besin duyarlılığı yapan gıdalardan uzak durulmalıdır. Kombucha, alkol, peynir ve ekmek gibi mayalı ürünler de tüketilmemelidir. Fermente yiyeceklere gelince, kefir ve turşu gibi gıdalar içlerinde bulundurdukları laktik asit bakterileriyle kandidayı kontrol altına almaya yardımcı olabilirler.

2. Gerekmedikçe antibiyotik alınmamalı: Antibiyotikler bakterileri öldürürler ve dolayısıyla kötü bakterileri yok ederken bağırsaktaki iyi bakterileri de yok ederler. İyi bakteri topluluğunun azalmaması, kandidaya daha çok besin alternatifi sunar ve çoğalmasına katkıda bulunurlar.

3. Stresten uzak durulmalı: Stres kortizol hormonunu çalıştırıp vücuttaki kan şekerini yükseltir ve bu da kandida için ideal bir besindir.

4. Baharat ve ot tüketin: Baharatların her biri birer mantar önleyicidir; sarımsak, kekik, zerdeçal, kalendula çiçeği yağı ve greyfurt çekirdeği özü gibi otlar ve baharat tüketimi mantar oluşumlarına engel olurlar ve dolayısıyla kandidayı kontrol altına almaya yardımcı olurlar.