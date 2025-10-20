Kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da bir adam iddiaya göre, yakın dostunun çağrısıyla pompalı tüfeğini kapıp kavgaya gitmişti. Ama hem o hem de arkadaşı pusuya düşürülüp hayatlarını kaybetti.

Habertürk Giriş: 20.10.2025 - 19:42 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:42 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL