Babuna ailesinden örgüte katılan ilk isimdi

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Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Tuba Babuna, 19 Temmuz 2018’de tutuklandı. 9 ay sonra sağlık gerekçesiyle tahliye olan Tuba Babuna, Adnan Oktar örgütünün en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.
İLK O GİTTİ
Örgüt içinde etkin olan Oktar Babuna’nın kardeşi olan Tuba Babuna, 30 yıl önce Adnan Oktar’la tanıştı. Tuba Babuna, Babuna ailesinden Adnan Oktar grubuna katılan ilk isim olarak dikkat çekiyor. Örgüte katıldıktan sonra kardeşleri Oktar Babuna, Eda babuna, Ceyda Ertüzün ve Huma Babuna’da peşinden Adnan Oktar grubuna katıldı.
OKTAR EVLENDİRDİ
Oktar’ın kedicikleri arasına giren Tuba Babuna, örgüt içinde ‘Bacı’ sıfatı aldı. Tuba Babuna, Oktar’ın gözdelerinden biri oldu. Örgüt içinde bir çok kişiyi evlendirelen Andan Oktar, Tuba Babuna’yıda evlendirdi. Örgüt içinde Uğur Örmen’le evlendirildi. Uğur Örmen’de soruşturma kapsamında polis tarafından aranan kişilerin listesinde yer alıyor.
AİLESİNE DÖNMEDİ
Kanser hastası olan Tuba Babuna için avukatı savcılığa tahliye talebinde bulunmuştu. Savcılık şüphelinin adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi 15 Nisan'da tutuklu Tuba Babuna'nın adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Hakim, şüpheli Babuna'nın konut terk etmeme suretiyle tahliye edilmesine karar verirken yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Cezaevinden tahliye olan Tuba Babuna'nın, ailesine dönmediği öğrenildi.
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