SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yemek borusu
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Kanser hastasına ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu

Prof. Dr. Ömer Özkan, kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu'na, ince ve kalın bağırsaktan 'yön değiştirme ameliyatı' ile yemek borusu yaptı

05.09.2018 - 08:57 | Güncelleme: DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu'na (77), ince ve kalın bağırsaktan 'yön değiştirme ameliyatı' ile yemek borusu yaptı.

DHA'nın haberine göre; yaklaşık 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybeden Selahattin Akkaşoğlu, yıllardır midesine dışarıdan takılan tüple besleniyordu. "Ya öleceğim ya da yiyeceğim" diyen hastayı gören Prof. Dr. Özkan, 9 yıl önce, dünyada ender yapılan bir ameliyatı denedi. Yaklaşık 17 saat süren ameliyat sonunda hastaya, dişlerinin önünden açılan boşluktan, boyunda ve devamında göğüs ön duvarının cilt altından açılan tünelde ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. Türkiye'de ilk defa yapılan ameliyat sonunda hasta yeniden sağlığına kavuştu ve geçen aylarda yemek yemeye başladı.

Konuşamadığı için yanından hiç ayırmadığı defter ve kalemiyle yazarak iletişim kuran restoran işletmecisi Akkaşoğlu, yıllar sonra yeniden yemek yemenin ve tat almanın hazzını yaşadığını söyledi. Akkaşoğlu'nun oğlu Ünal Akkaşoğlu ise ameliyat sonrasında babasının çene kemiğinin hemen üstünden yemek borusunun yerini tutacak alan oluşturulduğunu belirterek, "Ameliyat sırasında normal yutma noktasından değil de çene kemiğinin alt dudakla birleştiği yerden ince bağırsak ve kalın bağırsaktan yemek borusu oluşturularak mideye hat oluşturuldu. Bu sayede yutuyor, hiçbir sıkıntı yaşamadan yemek yiyor, su içiyor. Babam geçirdiği operasyondan sonra hayata daha sıkı sarıldı. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaklaşık 5-6 yıl işinden ve dükkanından uzak durmak zorunda kaldı. 2012 yılından bu yana yeniden işinin başına döndü. İşi onu hayata bağlıyor" diye konuştu.

YEMEK BORUSU YOKTU

Daha önce de çift kol ve yüz nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, baş boyun tümörü olan bir hastanın yemek yiyebiliyor olmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu: "Bu hasta, boynundaki tümör nedeniyle ameliyat olmuş, bu bölgedeki tüm fonksiyonel organları alınmış. Yemek borusu yoktu. Hastamıza 9 yıl önce çok değişik, dünyada ender yapılabilen bir ameliyat yaptık. Yemek borusunun yerini değiştirdik. Herkes normalde soluk borusunun arkasından yemek yiyerek hayatını sürdürür. Hastamızda yemek yediği yeri dişlerinin önüne alarak, hem ince bağırsağı, hem kalın bağırsağı, mideyi ağızlaştırıp cilt altından yeni bir yemek borusu oluşturduk. Bu özellikli bir ameliyat, yayınlarını ve bilimsel sunumlarını yaptık. Hastamız 4-5 ay önce de yemek yemeye başladı. Güzel olan, cilt altından oluşturduğumuz yemek borusu ile sağlıklı bir şekilde ağız tadını alarak yemeğini yiyebiliyor olması."

BAŞ BOYUN TÜMÖRÜNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Hastanın daha önce midesine takılan bir tüple beslendiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, "Baş boyun tümörleri gerçekten çok önemlidir. Erken yakalanması gerekir. Her hastaya uygun ameliyatların yapılmasıyla hasta yaşamını sürdürür. Ülkemizde de bu ameliyat ilk kez yapılıyor olması açısından önemli. Dünyada henüz birkaç merkezde yapılabilen bir ameliyat. Bizim mutluluğumuz hastamızın tümöründen kurtulmuş, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor olmasıdır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X