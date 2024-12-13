2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Kanser tedavisi devam eden ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kez MR sonuçlarını açıklayan Şimal, ailece zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.