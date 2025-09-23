"Kansersin" denilen hastanın akciğerinden kabak çekirdeği çıktı

Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen kuru öksürük şikayeti nedeniyle hastane hastane dolaştı. İlk başta astım, bronşit hatta kanser teşhisi konulan Türkeş'in, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın tarafından yapılan bronkoskopi işleminde, hastanın akciğerinde kabak çekirdeği bulundu.

"KENDİMİ YENİ DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Aysel Türkeş, "Astım şikayetiyle hastaneye gittim. Buhar tedavisi verdiler ama geçmedi. Gece uyuyamıyordum, öksürükten ağzımdan kan geliyordu. Çok doktora gittim, kanserden bile şüphelendiler. Sonunda Dr. Ömer Emre Aşkın'a yönlendirildim. Bronkoskopi yapıldı, meğer kabak çekirdeği kaçmış ciğerime. Onu çıkardılar. Şimdi çok şükür iyiyim, öksürüğüm kalmadı. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

"TEDAVİYE YANIT VERMEYEN ÖKSÜRÜK ŞÜPHE UYANDIRDI"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle başvurdu. Daha önce birçok kez farklı tedaviler almış ancak geçmemiş. Çekilen tomografide akciğerde şüpheli bir alan gördük ve yabancı cisim olabileceğini düşündük. Bronkoskopi ile hava yollarına girerek kabak çekirdeği olduğunu tespit ettik ve çıkardık. Hastamız işlem sonrası rahatladı, takip süreci devam edecek" diye konuştu.