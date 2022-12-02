Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı - Haberler
ABONE OL

Rapçi Kanye West kuralları ihlal etti, Twitter hesabı askıya alındı

Twitter'da Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaşan rapçi Kanye West'in hesabı askıya alındı. Twitter'ın sahibi Musk, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı - Haberler
Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Dünyanın en zengin insanı ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, rapçi Kanye West'in Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.

Kanye West, Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç (Svastika) bulunan bir fotoğraf paylaştı, paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı. Musk ise, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Elon lütfen bunu düzelt" ifadelerine yanıt veren Musk, "Üzgünüm, elimden geleni yaptım. Ancak tüm bunlara rağmen tekrar kuralları ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

Musk bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Açıklığa kavuşturmak için tekrar söylüyorum, hesabı şiddete teşvik ettiği için askıya alındı."

HESABI YENİ AÇILMIŞTI

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından askıya alınan hesaplar da tekrar Twitter'a geri dönmüş, bu hesaplar arasında Kanye West de yer almıştı.

Irkçı ve saldırgan tweetleriyle ün salan Kanye West'in ilk tweeti: İbranice, Shalom kelimesi olmuştu.

Şalom, İbranicede 'barış, uyum, bütünlük, refah, ve huzur' anlamlarına geliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den dans videoları hakkındaki soruya sert tepki
DÜNYA Marin'den dans videoları hakkındaki soruya tepki
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini söyledi - Son Haberler
DÜNYA Biden Putin ile görüşecek mi?
İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de sürecek
DÜNYA İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de ...
Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
DÜNYA Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak ...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç kanalında yayını terk etti - Haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını ...
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
DÜNYA ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
Everest küçülüyor mu? Hava basıncı Everest Dağı’nı küçültüyor!
DÜNYA Everest Dağı küçülmeye mi başladı?
En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar
DÜNYA Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en ilginç rekorlar
Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
DÜNYA Macaristan ile Ermenistan'dan diplomasi adımı
Fransa lideri Macron'un Beyaz Saray ziyaretinin ardından iki ülke 'yakın müttefiklik' vurgusu yaptı
DÜNYA ABD ve Fransa'dan 'iş birliği' vurgusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.