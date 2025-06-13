Kapadokya Bisiklet Festivali’ne 6 ülkeden 131 sporcu katılacak

Türkiye’nin doğa harikası Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda buluşturacak. Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında vadiler, taş yollar ve peri bacaları arasında pedal basacak sporcular unutamayacakları bir deneyim yaşayacak. Yarın Büyük Sürüş ile start alacak organizasyonda 15 Haziran Pazar günü MTB, E-MTB, Gravel ve E-Gravel yarışları yapılacak. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan 131 sporcu yer alacak.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali; Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşecek.

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BİRBİRİNDEN GÜZEL 3 AYRI PARKUR Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında ‘Büyük Sürüş’ 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Büyük Sürüş’te start Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilecek. Yol, gravel ve e-gravel sporcuların yer alacağı organizasyon aynı yerde sona erecek. 15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya’nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı düzenlenecek. 50 kilometrelik parkur, Ürgüp merkezden saat 09.00’da başlayacak ve aynı yerde sona erecek. Aynı gün dağ bisikleti (MTB ve E-MTB) tutkunları da 50 kilometrelik parkurda patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak. BASIN TOPLANTISI YAPILDI Kapadokya Bisiklet Festivali öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Kapadokya Bisiklet Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları katıldı.

BUL: "BÖLGEDE BİSİKLET SPORUNU HAREKETLENDİRMEK İSTEDİK" Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, etkinliklerin 2000 yılında başladığını ancak belli bir süre ara verildiğini ifade ederek, "Tekrar bu bölgede bisiklet sporunu hareketlendirmek istedik. Aydın Ayhan Güney uzun yıllardır tecrübeli bir isim. Bu sene Türkiye’de olmayan bir etkinliğe imza atacağız. Tekrar Ürgüp’te başlamasından dolayı belediye olarak çok memnunuz. Ben de yarın bisikletimle iştirak edeceğim. Sonraki yıllarda artan ilgi ile büyüyecektir. Devamını sağlamaya çalışacağız, belediye olarak. Kapadokya ile bisiklet sporunu yeniden yan yana getirmek istiyoruz" diye konuştu. GÜLER: "FESTİVAL HAVASINDA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ" Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler ise, organizasyonun bu sene hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Daha da gelişerek geniş kitlelere yayılacağından eminiz. Kapadokya çok özel bir yer o açıdan buraya verdiğimiz önem çok değerli. Festival havasında geçmesini bekliyoruz. Federasyon olarak buradayız, bizler de yarışa katılacağız. Şehre uygun yakışan bir yarış olacağından eminiz" dedi.

GÜNEY: "ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER İLK KEZ YARIŞLARA DAHİL OLACAK" Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney de elektrikli bisikletlerin ilk kez yarışlara dahil olacağını ifade ederek, "Yol bisikleti gibi olan ama araziye uygun yapılan bisikletler. Bu tür bisikletler dünyada çok moda. Avrupa’da büyük yarışlar var çok ses getirdi, ülkemizde yeni yeni başlıyor. Daha önce burada gran fondo dediğimiz halka açık yol bisikletlerini 2014 yılında Türkiye’de ilk kez başlatmıştık. 160 kişi katılmıştı ki bu yarışlar 500 kişiye kadar çıktı. Amacımız bu yarışta da önümüzdeki yıllarda daha çok katılımın sağlanması. Aynı zamanda da sektöre destek. Bu yarışlar büyüdükçe bisiklet sektörü de gerek yedek parça gerek bisiklet olarak güçleniyor. Türkiye’nin her yerinde bir çok yarış yapıyoruz ama bu sebeplerden dolayı çok heyecanlıyız. Federasyon yetkililerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Metin bey hem Kenan bey hem bisiklete binen hem de yöneten bir ekip. Federasyon yetkililerinin bu zorluktaki yarışlara katılmaları bizim için çok önemli. Umarım kazasız bir yarış olacaktır" açıklamasında bulundu.