AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre 'kesin korunacak hassas alan"' ilan edilen Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, bu kapsamda alınacak önlemlerle daha iyi korunacak.

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırmalar Raporu (ETBAR) kapsamında tescil işlemleri yaptıklarını anlatan Atlı, "Tescilli alanlara yeni statülerini kazandırıyoruz. Yeni statüler, sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı, nitelikli kullanım alanı ve kesin korunacak hassas alan diye ayrılıyor. Bölgemize bağlı 6 ilde çalışmalarımız devam ediyor. Belirlenen alanların 33'ü komisyonumuzca sonuçlandırıldı. 18 alan da nitelikli ya da sürdürülebilir alan olarak bakanlık tarafından onaylandı. Kesin korunacak alan da şu an itibarıyla 8'e yükseldi" diye konuştu.

Bölge turizmi için önem taşıyan ve "Vanadokya" olarak da bilinen Yavuzlar Peribacaları'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini vurgulayan Atlı, şunları ifade etti:

"Buranın farklı jeolojik yapısı var. Yetişen endemik bitkiler, hayvan türleri ve birçok konu göz önüne alınarak tescillendi. Bu tescil durumundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara durumu bildirdik. Buranın korunması ve turizme kazandırılması için bilgilendirdik. Dünya genelinde doğa turizmi artıyor, bölgemizde de revaçta. Çok sayıda doğa dernekleri, dağcılık kulüpleri kuruldu. Bizler bu doğal güzelliklerimizi tescilleyip, koruma altına alıp, tanınabilirliğini artırmak istiyoruz."