"Kapadokya'nın İncisi" Ihlara Vadisi'nde atlı birlikler turistlerden yoğun ilgi görüyor

AA

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andırıyor.

Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta trekking yapma imkanı buluyor. Turistler Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi tarihi mekanları, vadinin doğal güzellikleriyle birlikte ziyaret ediyor.

Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'nde, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor.

Bölgenin coğrafi yapısından dolayı motorlu araçların giremediği kısımlarda devriye görevi yapan atlı timlere yoğun ilgi gösteren turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Bursa'da yaşayan Sevgül Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesini ve Ihlara Vadisi'ni gezmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin muhteşem bir yer olduğunu belirten Şen, "Doğa harikası bir alan. Bir de yeni uygulamaya başlanmış, atlı birlikleri çok beğendim, güvenlik açısından çok iyi olmuş. Atlı birliklerle fotoğraf çekindik, atları sevmemize izin verdiler, çok mutlu olduk." dedi.

Ahmet Ayaz ise Ihlara Vadisi'ne ilk kez geldiğini, doğasına ve tarihi yerlerine hayran kaldığını ifade etti.

Atlı birliklerin kendilerine sürpriz olduğunu anlatan Ayaz, "Atlı birlikleri çok beğendim. Yerinde bir uygulama olmuş. Burada her şey harika, doğasıyla, bitki örtüsüyle Ihlara Vadisi her anlamda çok güzel. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

- "Atlı birlikleri görünce çok şaşırdım"

Muhittin Pekuz da Ihlara Vadisi'nin tertemiz havası, mükemmel doğasıyla adeta saklı bir cennet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde maalesef evlerimizden dışarıya çıkamadık. Biz de bu dönemde ailemizle Kapadokya bölgesine bir ziyaret planladık. Çok da güzel oldu, iyi ki gelmişiz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz, maskemizi takıyoruz. Pandemi kurallarına uygun şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atlı birlikleri görünce çok şaşırdım. Daha sonra onları sevdik ve fotoğraf çektirdik. Çok güzel bir uygulama, düşünenleri ve uygulayanları tebrik ediyorum."

Rusya'dan gelen Dursun Alieva ise vadiyi çok beğendiğini vurgulayarak, herkesin buraya gelmesini tavsiye etti.

Vadinin tarihi mekanları ve doğal güzellikleri hakkında çok şey duyduğunu aktaran Alieva, "Her yerine hayran kaldık. Kiliseler çok harika. Özellikle vadinin tabanı çok güzel. Hayvan seslerinin birbirine karışması mükemmel. Tarihi kiliseleri görmek ve onlara yakın olmak çok güzel bir duygu. Burası için duyduklarım, gördüklerime göre az bile söylenmiş şeyler. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.