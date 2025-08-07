Kapıdağ Yarımadası nerede? Kapıdağ Yarımadası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Marmara Denizi’nin orta kesiminde adeta bir ada görünümü çizen Kapıdağ Yarımadası, Erdek ilçesinin tam karşısında yükseliyor. Zamanla alüvyal birikintilerle şekillenen kıstak, yarımadayı Balıkesir’in ana karasına bağlayarak ulaşımı kolaylaştırıyor. Doğal liman özelliği sayesinde tarih boyunca hem ticaret hem askeri amaçlı kullanılan bölge, Osmanlı döneminden bu yana stratejik önemini koruyor. Marmara ikliminin ılıman rüzgârları, zeytinlikleri ve bağları verimli kılarken kıyı şeridindeki yat turizmi sezon boyunca canlı kalıyor. Kuş göç yolları üzerinde yer alan Bandırma Kuş Cenneti’ne yakınlığı, doğa tutkunlarını da Kapıdağ çevresine çekiyor. Antik kalıntılar, Rum köyleri ve Kapıdağ’ın zirvesindeki manastır kalıntıları tarih meraklılarına benzersiz bir rehber sunuyor. Peki, Kapıdağ Yarımadası nerede? İşte, bölgenin tam coğrafi konumu, ulaşım seçeneklerini ve harita üzerindeki yerine ilişkin detaylar…

KAPIDAĞ YARIMADASI NEREDE?

Kapıdağ Yarımadası, Marmara Denizi’nin güneydoğu kıyısında, Erdek Körfezi ile Bandırma Körfezi arasında konumlanıyor. Doğal sınırlarını kuzeyde Bandırma, güneyde ise Erdek ilçesinin kıyıları belirliyor. İstanbul’a kara yoluyla ortalama 400 kilometre mesafede yer alan yarımada; Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illeri arasındaki bölgesel ulaşım ağının merkezinde bulunuyor. Kıyıların girintili çıkıntılı yapısı, bölgede sakin koylar ve doğal liman alanları yaratıyor.

KAPIDAĞ YARIMADASI HANGİ ŞEHİRDE? Yarımada, idari olarak Balıkesir il sınırları içinde yer alıyor. Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri Kapıdağ'ın iki ana giriş kapısını oluşturuyor. Balıkesir merkezden hareket eden kara yolu hattı, Susurluk üzerinden Bandırma'ya, oradan da yarımadanın kıstağına ulaşım sağlıyor. KAPIDAĞ YARIMADASI HANGİ İLDE? "Kapıdağ Yarımadası hangi ilde?" sorusunun yanıtı da Balıkesir oluyor. Balıkesir'in geniş yüzölçümü içinde Kapıdağ, özellikle deniz turizmine yön veren en önemli yarımada niteliğinde kabul ediliyor. İl genelinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan tek büyük yarımada olma özelliği, Kapıdağ'ı öne çıkarıyor. KAPIDAĞ YARIMADASI HANGİ BÖLGEDE? Türkiye'nin coğrafi bölgeleri arasında Marmara Bölgesi, Kapıdağ Yarımadası'nın ait olduğu resmi bölge olarak tanımlanıyor. Marmara ikliminin yol açtığı ılıman hava şartları, yılın büyük bölümünde denize girilebilmesine olanak tanırken, bölge ekonomisinde zeytin, üzüm ve balıkçılık gibi faaliyetler başat rol oynuyor. İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı, hafta sonu kaçamaklarının Kapıdağ kıyılarında yoğunlaşmasına yol açıyor.