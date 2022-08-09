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Haberler Gündem 3. Sayfa Kapısını çaldıkları yaşlı kadını darbettiler!
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'Sucuyuz' diye kendilerini tanıtıp yaşı kadını darbettiler

Adıyaman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentte kendilerini 'sucuyuz' diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle başından yaraladı

Kapısını çaldıkları yaşlı kadını darbettiler!
Kapısını çaldıkları yaşlı kadını darbettiler!
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İHA

Adıyaman’da kendilerini ‘sucuyuz’ diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kadın, kentte tek başına ikamet eden S.K. (72) isimli kadına sucu olduklarını söyleyerek kapıyı açtırdı.

Kapının açılmasıyla içeriye zorla girmek isteyen zanlılar ile S.K., arasında arbede yaşandı. Her iki kadına direnen yaşlı kadın bağırarak komşulardan yardım istedi.

Yaşlı kadının bağırmasından dolayı paniğe kapılan kimliği belirsiz 2 kişi, yanında bulundurdukları cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurarak olay yerinden hızla kaçtı.

Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki kadının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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