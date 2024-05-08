Kapıyı kıran ayı eve girdi! Eşyaları dağıttı! Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi. Kış uykusundan uyanan ve aç olduğu tahmin edilen ayı eşyaları parçaladı, evin altını üstüne getirdi, kapıları ve pencereleri kırdı. 5 vatandaşın evine girerek her yeri dağıtan ayı, kameraya da yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.05.2024 - 08:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:11 facebook

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