        Haberler Yaşam 'Kapsayıcı tasarımlar'la genç yetenekler ödüllendirildi

        LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması sonuçlandı

        Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına işlevsel, estetik ve moda odaklı çözümler getirmeyi hedefleyen 'LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması'nın sonuçları belli oldu

        Giriş: 04.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:15
        'Kapsayıcı tasarımlar'la genç yetenekler ödüllendirildi
        “İyi giyinmek herkesin hakkı” anlayışıyla yola çıkan LCW x İMA “Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması’nın kazananları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açıklandı.

        Yarışma, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına işlevsel, estetik aynı zamanda moda odaklı çözümler getirmeyi hedefledi.

        Ekim ayında başvuruların alındığı yarışmada genç tasarımcılar, engelli bireylerin günlük, iş ve özel yaşamlarına yönelik özgün tasarımlarını üretti.

        Bu tasarımlar arasında bacak boyunca fermuarların yer aldığı pantolonlar, kolay giyilebilmesi için açılır kapanır detaylarla tasarlanan tişörtler, kol kısmı çıkarılabilen ceketler gibi hayatı kolaylaştıran birçok parça bulunuyor.

        Birinci olan tasarımın sahibi Aylin Bayraktar & Gaye Yılmaz, London College of Fashion Özel Eğitimi ve 100.000 TL ile ödüllendirildi.

        İkinci olan Sude Güner, İMA Moda Yönetimi Eğitimi ve 50.000 TL, üçüncü olan Sude Aysel Aydın, İMA CLO 3D Eğitimi ve 25.000 TL kazandı.

        Ayrıca İris Şemet İMA Özel Ödülü, Ayşe Sıla Kiraz ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

        LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül yarışmayla ilgili şunları söyledi:

        "Başvuran tasarımlar beklentilerimizin çok ötesinde bir yaratıcılık ve duyarlılık barındırıyordu. Fakat bu yolculuk henüz bitmedi. Bu alanda atılacak çok adım var. Hedefimiz, bu konuyu geçici bir proje olmaktan çıkarıp, tüm sektör için temel bir standart haline getirmek."

        İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Cemal Bayazıt ise şu ifadeleri kullandı:

        "Bu yarışmanın temel amacı, engelli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklara gerçek çözümler üretmekti. Moda dünyasında çoğu zaman gözden kaçan bu ihtiyaçları görünür kılmak ve genç tasarımcıların bu alanda düşünmesini sağlamak istedik. Genç tasarımcılar da gerçekten yaratıcı projelerle geldiler ve yarışma sonuçları hem beklediğimizden daha güçlü hem de çok ilham vericiydi. Tasarımların bir kısmının gerçek kullanıcıların geri bildirimleriyle şekillenmesi projeye derin bir sahicilik kattı."

