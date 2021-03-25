Kar nedeniyle 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinden itibaren devam eden kardan dolayı 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.Vatandaşlar, araçların ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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