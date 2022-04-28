Kışın göl yüzeyinin buz tuttuğunu ifade eden Doğan, "Gölde karabatak, leylek, angut ve ördeğin yanı sıra suda yaşayan birçok canlı türü var. Hafta sonu tatillerinde buraya sürekli ziyaretçiler gelip gidiyor. Biz de gerektiği zaman buraya gelenleri doğayı temiz tutmaları ve çöp atmamaları konusunda uyarıyoruz. Kuşlar da mart ayında bu bölgeye gelip eylüle kadar kalıyor" diye konuştu.