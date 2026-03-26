Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli olacak" | Dış Haberler

        "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli olacak"

        İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." dedi.

        Giriş: 26.03.2026 - 19:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran basınına göre, Cihanşahi, İran'a yönelik olası bir kara harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

        İran Ordusunun "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirten Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." ifadesini kullandı.

        Cihanşahi ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, olası bir kara savaşının "telafisi mümkün olmayan" sonuçlar doğuracağını söyledi.

        *Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı (AA aracılığıyla), temsilidir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
