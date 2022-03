YASEMİN YAZICI KİMDİR?

Yasemin Yazıcı, 8 Eylül 1997'de İstanbul'da doğdu. 2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünü tamamlayan Yazıcı, dans ve şan eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar Okulları'nda oyunculuk ve diksiyon eğitimi alan Yazıcı, oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'ta devam ediyor.