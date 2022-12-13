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'Karabaş' anahtarla uçtu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Belediyesi Fen İşleri çalışanlarının 'Karabaş' ismini verdikleri karga, garaj amirinin odasına girerek masanın üstündeki garaj anahtarını aldı. Karganın gagasındaki anahtarla uçtuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Belediye çalışanı Osman Yılgın anahtarı bulduklarını, `Karabaş´ı severek beslediklerini söyledi

'Karabaş' anahtarla uçtu
DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Filyos Belediyesi Fen İşleri çalışanlarının beslediği Karabaş ismini verdikleri karga, garaj amirinin odasına girerek masanın üstünde bulunan garaj anahtarını aldı.

DHA'nın haberine göre Karganın anahtarı alması ve uçarak uzaklaşması, bu sırada odada olan belediye çalışanı Osman Yılgın tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Anahtar, bir işçi tarafından garaj sahasında bulundu.

Kargayı yaklaşık 6 aydır beslediklerini belirten Osman Yılgın, "Garaj amiri odasında oturuyordum. Karga da her gün gelir, uğrar. Onunla oynarken telefonla video çekeyim dedim. Masanın üstündeki anahtarı aldı, aldığı gibi de kaçtı gitti. Sonra bir arkadaşımız buldu, anahtarı geri getirdi. Kargayı burada besliyoruz, duruma alıştı zaten, diğer kargaları tanımıyor. Alışkın değil, bilmiyor. Hep insanlara yanaşıyor. Çarşıya, kahvehanelere gidiyor. Orada çay kaşıklarını falan çalıyor. İnsanlara alıştı bu karga, oyun yapıyor, bize alıştı. Biz de kargamızı çok seviyoruz" dedi.

Garajdaki ofislerin kapılarını açık bıraktıklarında karganın gelip kalem, anahtar gibi eşyaları aldığını söyleyen Yılgın, "Öğle yemeğine gittiğimizde kapı açık olduğunda ne bulursa alıp gidiyor. Normalde karganın gece tavuk gibi tünemesi lazım, bizim karga 24 saat geziyor. Kargayı düğün salonlarında, kafelerin önünde görüyoruz. Filyos halkı olarak alıştık. Biz kargasız, karga bizsiz olmaz. Severek arkadaşlarımızla birlikte bakıyoruz. Buranın maskotu oldu. Zarar vermiyoruz. O bizi, biz onu tanıyoruz" diye konuştu.

Belediye Garaj Sorumlusu Aykut Yener ise "Karga bizim kankamız oldu. Personelimizden birisi sayıyoruz artık onu. Osman ona cevizini, fındığını getirir. Karga burada yemeğini yer, karnını doyurur, çeker gider. Biraz yaramazca bir şey, gelip odalarımıza giriyor, biz ona hiçbir şey yapmıyoruz. Kalemlerimizi alır, kartlarımızı dağıtır, o gün de anahtarı almış. Biz onun peşine koşarız, bizimle dalga geçer gibi oynar. Her gün gelir yemeğini yer karnını doyurur. Gezer tozar karnı acıkınca tekrar geri gelir" ifadelerini kullandı.

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