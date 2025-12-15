İzolatör dehşeti! 10 metreden düşen işçi öldü!
Karabük'te, elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 53 yaşındaki işçi Ahmet G., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Karabük'te acı olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi.
BİR ANDA AKIMA KAPILDI
Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı.
10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.