Karabük'te acı olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi.

BİR ANDA AKIMA KAPILDI

Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı.

10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.