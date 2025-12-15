Habertürk
        Karabük haberleri: İzolatör dehşeti! 10 metreden düşen işçi öldü

        İzolatör dehşeti! 10 metreden düşen işçi öldü!

        Karabük'te, elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 53 yaşındaki işçi Ahmet G., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:02
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te acı olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi.

        BİR ANDA AKIMA KAPILDI

        Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı.

        10 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
