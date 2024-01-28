Safranbolu'da kar yağışı
KARABÜK'üntarihi konakları ile ünlü ilçesi Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu.
KARABÜK'üntarihi konakları ile ünlü ilçesi Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu.
Tarihi mimarisi ile dikkat çeken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, 2 gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza bürünürken, tarihi konakları ile ünlü ilçede güzel görüntüler oluştu. Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti ile çevresindeki ormanlar beyaz örtüye büründü. Bölge dron ile görüntülenirken, göl kıyısında yürüyüş yapanlar, karla kaplı manzaranın tadını çıkardı.
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