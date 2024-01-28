KARABÜK'üntarihi konakları ile ünlü ilçesi Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu.

Tarihi mimarisi ile dikkat çeken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, 2 gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza bürünürken, tarihi konakları ile ünlü ilçede güzel görüntüler oluştu. Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti ile çevresindeki ormanlar beyaz örtüye büründü. Bölge dron ile görüntülenirken, göl kıyısında yürüyüş yapanlar, karla kaplı manzaranın tadını çıkardı.