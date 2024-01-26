Karabük'te kamyonet şarampole devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Mencilis Mağara Sokak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen 48 L 0631 plakalı kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

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