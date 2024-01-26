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        Karabük'te kamyonet şarampole devrildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:36
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        Karabük'te kamyonet şarampole devrildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

        Bağlarbaşı Mahallesi Mencilis Mağara Sokak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen 48 L 0631 plakalı kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

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