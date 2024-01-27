Karabük'te kardan kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 67 köy yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun kış şartları altında çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşıma kapanan 67 köyde 811 kilometrelik yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada tüm ekiplere fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan Eflani ilçesi Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'ne hasta almaya giden ambulans karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.