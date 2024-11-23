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        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu

        KARABÜK'te akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Gerede- Karabük arasındaki Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:45
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        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu
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        KARABÜK’te akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Gerede- Karabük arasındaki Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu.

        Karabük’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gerede-Karabük arasındaki D-100 karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Kemikli rampası mevkisinde ulaşım durdu. Bölgede kilometrelere araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri bölgede yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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