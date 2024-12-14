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        Ürün satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı

        KARABÜK'te iletişim kurdukları kişiyi 500 TL'lik ürün satışı bahanesiyle dolandırıp, banka hesabından 6 bin TL çektiği belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:20
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        Ürün satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı
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        KARABÜK'te iletişim kurdukları kişiyi 500 TL’lik ürün satışı bahanesiyle dolandırıp, banka hesabından 6 bin TL çektiği belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Yenice ilçesinde O.K. ve K.G., tanıdık izlenimi vererek İ.B.’yi aradı. İki şüpheli 500 TL’lik ürün satışı bahanesiyle İ.B.’nin banka bilgilerini kullanıp 6 bin TL çekti. Dolandırıldığını anlayan İ.B.’nin ihbarıyla, polis ekipleri soruşturma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kullandıkları otomobilin plaka bilgilerini tespit ettikleri şüphelilerin, Çankırı ve Kastamonu üzerinden Karabük’e tekrar giriş yaptığını belirledi. O.K. ve K.G., Safranbolu ve Yenice’de düzenlenen operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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