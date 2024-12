Bakan Tekin: Türkiye 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanımız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla, şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karabük 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede kalabalığa hitap eden Milli Eğitim Bakanı Tekin, 1990-2002 arasında Türkiye'de 11 hükümetin değiştiğini hatırlatarak, "11 hükümetin değiştiği bir dönemde şu icraatlar yapılabilir miydi? 1990'lı yılları gözünüzün önüne getirin; Türkiye'de güvenlik, terör alanında neler vardı? Her gün terör olayıyla karşı karşıyaydık. Haberleri açtığınızda içimizin cız ettiği, şehitlerimizin olduğu, terörist vakalarının olduğu bir güne uyanıyorduk. 1990'lı yılları böyle geçtik. Ekonomimizle ilgili her gün banka iflaslarıyla karşı karşıyaydık. Bunlar çok eski değil, 1990-2000'li yıllarda yaşadık. Gecelik repo faizlerinin yüzde 7 binlere ulaştığı bir Türkiye'yi yaşadık hep beraber. Bu ülkede esnaf, enflasyon sebebiyle isyan etme noktasına gelmişti. Türkiye, şu anda her alanda dünyaya örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanımız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla, şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı. Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına, demokrasi gönüllüsü AK Partililere teşekkür ediyorum" dedi.

'MUHALEFET ANLAMIYOR' 2001-2002 yılında öğretmen ve öğrenciler tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yazılan mektuplardan bahseden Bakan Tekin, "Eğitimle ilgili de anlatınca muhalefet ikna olmuyor. Anlatınca muhalefet karşımıza bambaşka argümanlar getiriyorlar. Anlatmayayım, başkaları anlatsın. Kim anlatsın? 2001-2002 yılında başlayan bir proje. Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'in başlattığı bir proje. Projenin adı ne? 'Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Mektuplar.' Sayın Başbakan şöyle bir proje başlatıyor. Diyor ki; 'Cumhuriyetin 100'üncü yılı yaklaşıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında iş başında olan hükümete mektuplar yazsın vatandaş. PTT de koordine etsin, vakti zamanı geldiğinde 100'üncü yıl olduğunda PTT bu mektupları ilgili bakanlara ulaştırsın.' Ne zaman yapılmış bu? 2001-2002 yılında, AK Parti iktidarından önce. Ben de hasbelkader 100'üncü yılda Milli Eğitim Bakanı olunca PTT'nin bu projeleri, mektupları 2023 yılı 29 Ekim haftasında bize ulaştırıldı. Ne diyorlar biliyor musunuz, bana mektup yazanlar, dönemin Milli Eğitim Bakanına mektup yazanlar öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, müfettişlerimiz, okul yöneticilerimiz mektuplar yazmışlar. Mesela bir öğretmenimiz diyor ki, bakın altını çizerek söylüyorum. Bunu söyleyen bir öğretmen. 'Allah'ım inşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diyor. Bakın ben söylersem, muhalefet anlamıyor ama o dönemin öğretmeni bunu söylüyor. Diyor ki, '76, 72 kişilik sınıflarda ders anlatıyorum.' Şu an Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim kurumlarımız açısından düşündüğümüzde 16 ile 24 arasında. Bakın nereden nereye getirdik Türkiye'yi? Aynı şey öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından da geçerli. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'Allah'ım inşallah bir gün Cumhuriyet'in 100'üncü yılında koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yaparım.' Bakın dün Karabük'e geldik. Buradaki okul yatırımlarımızı gezdik. Diyorum ki birinci sınıf iş kalitesiyle okullar yapıyoruz" diye konuştu.