Bakan Tekin: Fiziki altyapılarımızda takdire şayan bir durumdayız (2)

'BAZIALANLARDA AVRUPA'DA EN İYİ ÜLKE DURUMUNDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e geçti. Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve daire müdürlerinin yer aldığı İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Tekin, basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük’te de devasa nitelikte işler yaptıklarını belirten Bakan Tekin, "Son 20 yılda köylerindeki rakam üzerinden konuşursak 2002- 2003 eğitim- öğretim yılında öğrenci sayısında yaklaşık 42 bin öğrenci varken şu an 37 bin öğrencimiz var. Bunu şunun için söylüyorum o gün sahip olduğumuz derslik sayısı 1300 civarında, şu anda sahip olduğumuz derslik sayısı 2 bin 127. Yani öğrenci sayısı düşmesine rağmen derslik sayısı neredeyse yüzde 30 oranında artmış durumda. Bu gerçekten önemli bir durum. Bu Türkiye’nin her tarafında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mevcut derslik sayısını ikiye katladığımız illerimiz var. En nihayetinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamalarına Türkiye genelinde gelmiş durumda. Karabük’te de baktığımızda şu anda derslik sayısı derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle yaklaşık 17 ortaöğretimde, temel eğitimde de 19 civarında derslik başına düşen öğrenci sayımız var. Aynı göstergeler öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de var. Bunlar eğitim- öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak yapılanlar şimdiki değerlendirmemizde de burada devam eden yatırımlarımız hangi aşamadalar, ilerlemeleri için ne tür tedbirler almamız gerekiyor onları değerlendirdik” diye konuştu.