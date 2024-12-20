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        Bakan Tekin: Fiziki altyapılarımızda takdire şayan bir durumdayız (2)

        'BAZIALANLARDA AVRUPA'DA EN İYİ ÜLKE DURUMUNDAYIZ'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:05
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        Bakan Tekin: Fiziki altyapılarımızda takdire şayan bir durumdayız (2)
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        'BAZIALANLARDA AVRUPA'DA EN İYİ ÜLKE DURUMUNDAYIZ'

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e geçti. Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve daire müdürlerinin yer aldığı İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Tekin, basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük’te de devasa nitelikte işler yaptıklarını belirten Bakan Tekin, "Son 20 yılda köylerindeki rakam üzerinden konuşursak 2002- 2003 eğitim- öğretim yılında öğrenci sayısında yaklaşık 42 bin öğrenci varken şu an 37 bin öğrencimiz var. Bunu şunun için söylüyorum o gün sahip olduğumuz derslik sayısı 1300 civarında, şu anda sahip olduğumuz derslik sayısı 2 bin 127. Yani öğrenci sayısı düşmesine rağmen derslik sayısı neredeyse yüzde 30 oranında artmış durumda. Bu gerçekten önemli bir durum. Bu Türkiye’nin her tarafında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mevcut derslik sayısını ikiye katladığımız illerimiz var. En nihayetinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamalarına Türkiye genelinde gelmiş durumda. Karabük’te de baktığımızda şu anda derslik sayısı derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle yaklaşık 17 ortaöğretimde, temel eğitimde de 19 civarında derslik başına düşen öğrenci sayımız var. Aynı göstergeler öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de var. Bunlar eğitim- öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak yapılanlar şimdiki değerlendirmemizde de burada devam eden yatırımlarımız hangi aşamadalar, ilerlemeleri için ne tür tedbirler almamız gerekiyor onları değerlendirdik” diye konuştu.

        Bakan Tekin, Türkiye'nin OECD üyeleri içerisinde dördüncü- beşinci sırada yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:

        “Türkiye genelinde derslik sayısı itibariyle yaptıklarımıza ilave olarak bu son dönemde aynı zamanda eğitimin içeriği ile ilgili hususlara da yoğun bir şekilde girdik bunların sonuçlarını hem fiziki altyapıya ilişkin uluslararası göstergelerde hem de eğitimin içeriğine ve niteliğine ilişkin uluslararası göstergelerle de bunların karşılığını alıyoruz. Daha önce fiziki altyapıyla ilgili OECD ortalamalarına derslik başına düşen öğrenci sayısı öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle eriştiğimizi söylemiştim. Nitelik olarak ise geçtiğimiz hafta yayınlanan tüm skorları OECD ülkeler içerisinde Avrupa ülkeleri içerisinde özellikle dördüncü sınıflarda ve sekizinci sınıflardaki matematik ve fen bilimleri derslerini ölçüyor. Orada da gerçekten birçok ülke tarafından örnek kabul edilebilecek nitelikte bir başarı elde ettik. Bazı alanlarda Avrupa’da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde dördüncü beşinci sırada yer alıyoruz ki bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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