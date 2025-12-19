Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:16
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Karabük'te düzenlenen 7 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gerçekleştirilen 7 operasyonda, 28,15 gram sentetik uyuşturucu, 91 sentetik ecza, daralı ağırlığı 2,60 gram tütün esrar karışımı, daralı ağırlığı 0,67 gram esrar ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 6'sı ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        

