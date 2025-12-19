Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi çalışmalarıyla "bilim merkezli toplum" inşasına destek verecek

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek için en önemli ve stratejik konunun bilim olduğunu belirterek, "Bilimde ne kadar yükselirsek, bilim merkezli toplum olursak Türkiye Yüzyılı'nı öyle gerçekleştirebiliriz." dedi.

        Giriş: 19.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:21
        Karabük Üniversitesi çalışmalarıyla "bilim merkezli toplum" inşasına destek verecek
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek için en önemli ve stratejik konunun bilim olduğunu belirterek, "Bilimde ne kadar yükselirsek, bilim merkezli toplum olursak Türkiye Yüzyılı'nı öyle gerçekleştirebiliriz." dedi.

        Rektör Kırışık, AA muhabirine, KBÜ Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (KAPGEM) 8. raporunun yayınlandığını söyledi.

        Raporda Çin'in bilim politikasının analizini yaptıklarını belirten Kırışık, "Çin bilimsel sıralamada dünyada birinci sıraya yükseldi. Çin, güçlü devlet vizyonunu bilim üzerinden tasarlıyor." dedi.

        Kırışık, Çin'in bu amaçla bilimi merkezine alan, bilimi geliştiren, bilimsel gelişmelerle, yeniliklerle güçlü devlet vizyonunu şekillendiren program izlediğini dile getirerek, "Çin'in teknoloji, bilim, sosyal ve uluslararası ilişkiler sahalarında ağırlığını giderek artırdığını, büyük ve güçlü devlet vizyonunu hayata geçirdiğini görüyoruz. Çin, bilim merkezli yükselen devlet statüsü konumunu taşıyor. Çin'in bilimde ilerlemesi, güçlü devlet vizyonunu harekete geçirmesinde öncelikle planlama süreci son derece önemli rol oynuyor." diye konuştu.

        Çin'in, toplumu, sanayiyi, sosyal, fen, mühendislik ve sağlık bilimlerini tamamen bilimsel gelişme üzerinden kurguladığını aktaran Kırışık, Çin'de Bilim ve Teknoloji Bakanlığının kurulmuş olmasının, bilim ve teknolojiyle ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunun sağlanmasında, ihtiyaçlarının giderilmesinde, üniversitelerin ve bilim insanlarının desteklenmesinde son derece önemli rol oynadığını kaydetti.

        - "Öğrencilerin üniversite eğitimine ucuz ve kolay erişimi desteklendi"

        Kırışık, Türkiye'de bilimin geliştirilmesi amacıyla çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, her ile kurulan üniversitelerin akademisyen sayısını artırdığını, üretilen bilimsel çalışmaların, projelerin, patentlerin ve markaların büyük ölçüde artmasını sağladığını söyledi.

        Öğrencilerin üniversite eğitimine ucuz ve kolay erişiminin desteklendiğini anlatan Kırışık, şöyle devam etti:

        "İllerde üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların toplumla birleşmesiyle, bilim merkezli toplumun inşasında üniversitelerin son derece önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın bilimi destekleyen projeler yürütmesi, bilimi öncelemesi, bilim insanlarına değer vermesi, ödüller vermesi, bu süreci desteklemesi, Türkiye'de bilimin gelişmesi için son derece önemli rol oynamıştır. Bu destekler sayesinde Türkiye dünya biliminde 15. sıraya yükselmiştir. Yükseköğretim Kurulumuzun, Sayın Cumhurbaşkanımızın bilimin geliştirilmesi politikasına uyumlu yaptığı politikalar, bilim merkezli toplum inşasında ve Türkiye'de bilimin gelişmesinde son derece önemli rol oynuyor."

        Kırışık, ana hedefin Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek için en önemli ve stratejik konu bilimdir. Bilimde ne kadar yükselirsek, bilim merkezli toplum olursak Türkiye Yüzyılı'nı öyle gerçekleştirebiliriz. Bu maksatla 15. sıradan inşallah ilk 3'e girmeye çalışmamız son derece önemli. Bu uyguladığımız politikaları Çin'in başarılı olmuş farklı politikalarını da örnek alarak desteklemek, yenilemek, güncellemek ve böylelikle dünya biliminde birinci sıraya gelmek, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek Türkiye olarak, üniversite olarak ana hedeflerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

        KAPGEM'in 28 politika masasında raporlar ürettiğinden bahseden Kırışık, "Ana amacımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza, hükümetimize, kamu ve özel kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve toplumumuza yönelik iyileştirici, geliştirici, yapıcı, pozitif politika raporları hazırlamak. Ülkemizin ileriye gitmesi, güçlenmesi ve Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla farklı alanlarda sorun çözücü odaklı raporlar hazırlıyoruz. KAPGEM, bu noktada Türkiye'de önemli ihtiyacı gideren, gönüllülük üzerine kurulu, üniversite bilgisinin ve biliminin toplumla buluşturulmasını hedefleyen aksiyoner kurum haline gelmiştir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

