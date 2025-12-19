Habertürk
Habertürk
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 02:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 02:30
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'ta Ş.Y'ye ait 78 SL 095 plakalı park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

