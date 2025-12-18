Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi'nde atık mandalina kabukları, yara örtüsü ve gıda ambalajına dönüştürülüyor

        Karabük Üniversitesince (KBÜ) yürütülen proje kapsamında atık mandalina kabuklarından biyobozunur yara örtüsü ve antibakteriyel gıda ambalajı geliştiriliyor.

        Giriş: 18.12.2025 - 18:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:11
        Karabük Üniversitesi'nde atık mandalina kabukları, yara örtüsü ve gıda ambalajına dönüştürülüyor
        Karabük Üniversitesince (KBÜ) yürütülen proje kapsamında atık mandalina kabuklarından biyobozunur yara örtüsü ve antibakteriyel gıda ambalajı geliştiriliyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Akgül'ün yürütücülüğünü yaptığı "Atık Mandalina Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ ve Karbon Noktaları ile Fonksiyonel Biyobozunur Nanoliflerin Geliştirilmesi: Yara Örtüsü ve Gıda Ambalajı Uygulamaları Projesi", TÜBİTAK'ın 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destekleniyor.

        Projede atık mandalina kabuklarından elde edilen esansiyel yağ ve karbon noktaları kullanılarak biyobozunur yara örtüsü ve gıda ambalajı geliştiriliyor.

        - "Doğada kirlilik oluşturmayan ürünler haline gelmiş oluyorlar"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, malzeme biliminin iki temel probleminin olduğunu belirtti.

        Birincisinin ham madde kaynaklarının azalması, diğerinin de malzemelerin kullanım sonrası doğada kirlilik oluşturması olduğunu anlatan Akgül, "Bu projemiz kapsamında iki probleme de aslında tek projeyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Projemizde öncelikle atık mandalina kabuklarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Atık mandalina kabuklarının içlerinde bulundurdukları esansiyel yağlar hem yaraların tedavisinde, yara örtüsü olarak hem de içerdikleri antibakteriyel etkinlik sayesinde gıda ambalajlarında kullanılabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

        Akgül, mandalina kabuklarının, uyguladıkları proseslerle aktif özellik içeren karbon noktaları da üretebildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla atık mandalina kabuklarından yani bizim doğaya atık olarak bıraktığımız bir malzemeden biyoaktif bileşenler elde etmiş olabiliyoruz. Aynı zamanda bu biyoaktif bileşenleri de projemizde doğada çözünebilir biyobozunur polimerlerin içerisine ilave ediyoruz. Dolayısıyla nihai olarak ortaya koyduğumuz ürünler hem atık malzemeleri değerlendirmiş olan hem de aynı zamanda doğaya bırakıldıklarında, doğada kirlilik oluşturmayan ürünler haline gelmiş oluyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

