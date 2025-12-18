Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yaklaşık 250 yıl önce yapılan konağın restorasyonu tamamlandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan yaklaşık 250 yıllık 3 katlı Rauf Beyler Evi, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 19:15 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:15
        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 31. yılı etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen Tarihi Çarşı bölgesindeki konak, "Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü"ne layık görüldü.

        Ödül, konakta düzenlenen programda, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar tarafından yapı sahibi Mehmet Fatih Tutarkaban'ın kızları Zeynep Tutarkaban ve Zeliha Başer'e takdim edildi.

        Timar, burada yaptığı konuşmada, konağın korumacılık anlayışıyla yeniden hayata kazandırılmasına vesile olan yapı sahiplerine teşekkür ederek, Safranbolu'nun tarihi mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında bu tür örnek çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Zeynep Tutarkaban da konağa yaklaşımlarını "üzerinde tozu olan bir inci tanesi" benzetmesiyle anlatarak, "Bizim amacımız iz bırakmak değil, var olan izleri koruyarak geleceğe taşımaktı. Aldığımız bu ödül, doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından üzerinde "Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü" ibaresinin yazılı olduğu levha, konağın girişine sabitlendi.

        Yüksek mimar Ahmet Rauf Bağ tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, yapının özgün mimari dokusu korunurken, tavanlardaki kalem işleri ve geleneksel konut özellikleri aslına uygun şekilde ihya edildi.

        Konağın, gelecek süreçte kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

