Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.
Soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sis etkili oldu.
Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konakların sisle kaplanması dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.