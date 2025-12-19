Habertürk
Habertürk
        Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı

        Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:00
        Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı
        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar sisle kaplandı.

        Soğuk havanın etkili olduğu Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezinde ise sis etkili oldu.

        Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami ve konakların sisle kaplanması dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

