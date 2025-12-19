Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'nin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak

        Karabük'ün Eskipazar ilçesine yapılması planlanan devlet hastanesinin 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'nin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesine yapılması planlanan devlet hastanesinin 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ihalenin tamamlanmasının ardından, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10 gün içinde yer teslimi yapılacak.

        Projenin 450 gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Eskipazar için önemli adım atıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Eskipazar'ımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını kalıcı ve güçlü şekilde karşılayacak hastanemizin ihale aşamasına gelmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım yalnızca bina değil, insanımıza verilen değerin, güçlü devlet anlayışımızın ve eser siyasetimizin açık göstergesidir. Hemşehrilerimizin daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşması için sürecin her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz."

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da hastane yatırımının Eskipazar'ın geleceğine yapılan stratejik hamle olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "Eskipazar'ımız için verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Hastanemiz tamamlandığında vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine ilçe merkezinde modern ve donanımlı ortamda ulaşma imkanına kavuşacak. Bu önemli yatırımın Eskipazar'ımıza ve Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum."

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da hastanenin, ilçe için uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli yatırım olduğunu belirterek, "Teşkilat olarak bu sürecin her aşamasını yakından takip ettik. İhale tarihinin netleşmesiyle Eskipazar'ımız sağlık alanında güçlü kazanım elde edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı
        Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı
        Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Karabük Üniversitesi çalışmalarıyla "bilim merkezli toplum" inşasına destek...
        Karabük Üniversitesi çalışmalarıyla "bilim merkezli toplum" inşasına destek...
        Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı
        Safranbolu'nun tarihi yapıları sisle kaplandı
        Eskipazar Devlet Hastanesinin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak
        Eskipazar Devlet Hastanesinin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak
        Alev topuna dönen otomobilden geriye demir yığını kaldı
        Alev topuna dönen otomobilden geriye demir yığını kaldı