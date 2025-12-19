KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Niyazi Aşkın Peker getirildi
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine Niyazi Aşkın Peker getirildi.
Fabrikanın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin genel müdürü Dursunali Yaşacan'ın bugün görevinden ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu suretle boşalan genel müdürlük görevine Yönetim Kurulumuzca, Sayın Niyazi Aşkın Peker'in asaleten atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
