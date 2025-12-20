Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 62-59 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-23 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 62-59 kazandı.
