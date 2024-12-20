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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde 4'üncü, 5'inci sırada yer alıyoruz ki, bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler, hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:09
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde 4'üncü, 5'inci sırada yer alıyoruz ki, bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler, hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi." dedi.

        Bartın'da Valilik ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, daha sonra AK Parti Bartın İl Başkanlığında İl Başkanı Yaşar Arslan ile bir araya geldi, basına kapalı toplantıda partililerle görüştü.

        Ardından Karabük'e gelen Tekin, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Vali Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Tekin, yaklaşık 1,5 yıldır Bakanlıkta çalışma prensibi olarak gittiği illerde kentin bütün aktörleriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

        Tekin, Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de son 20 yılda devasa nitelikte işler yapıldığını kaydetti.

        Karabük'te derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaöğretimde yaklaşık 17, temel eğitimde ise 19 civarında olduğunu aktaran Tekin, aynı göstergelerin öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da bulunduğunu dile getirdi.

        Tekin, bunların eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili yapılanlar olduğunu ifade ederek devam eden yatırımların bulunduğu aşama ile ilerlemeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini anlattı.

        Yeni yatırım ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda değerlendirmeler yaptıklarından bahseden Tekin, 2025 yatırım programına alacakları okullar, atölye binaları ve diğer inşaatları konuştuklarını aktardı.

        Tekin, 2025 yatırım programının nasıl kullanılacağını ve neler yapılması gerektiğine dair de düşünceler paylaştıklarını belirterek "Türkiye genelinde derslik sayısı itibarıyla yaptıklarımıza ilave olarak bu son dönemde aynı zamanda eğitimin içeriğiyle ilgili hususlara da yoğun bir şekilde girdik. Bunların sonuçlarını, hem fiziki altyapıya ilişkin uluslararası göstergelerde hem de eğitimin içeriğine ve niteliğine ilişkin uluslararası göstergelerde de alıyoruz. Daha önce fiziki altyapıyla ilgili OECD ortalamalarına derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla eriştiğimizi söylemiştim." diye konuştu.

        - "TIMSS'te örnek nitelikte başarı elde ettik"

        Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına değinen Tekin, "4. sınıflarda ve 8. sınıflardaki matematik ve fen bilimleri derslerini ölçüyor TIMSS sınavları. Orada da gerçekten birçok ülke tarafından örnek kabul edilebilecek nitelikte başarı elde ettik. Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde 4'üncü, 5'inci sırada yer alıyoruz ki, bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi. Bu anlamda gerçekten güzel şeyler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Tekin, yereldeki en büyük paydaşlarının belediyeler olduğunu dile getirerek belediyelerin kendilerine destek olduğu yerlerde yatırım ihtiyaçlarını giderdiklerini; arsa ve imar gibi problemleri rahatlıkla aştıklarını söyledi.

        Bakan Tekin, yerel yönetimlerin destek olmadığı yerlerde ise adım atmakta zorlandıklarını ifade ederek mülki idare amirlerinin de işleri takip etmek ve hızlandırmak konusunda en büyük destekçileri olduğunu kaydetti.

        Güzel şeyler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Tekin, yapılan ve yapılacak çalışmaların Karabük ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

        Bakan Tekin, daha sonra Karabük Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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