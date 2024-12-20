Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi" tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sistem hakkında bilgi verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde, dijital üniversite hedefi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Pilot uygulamanın Ocak 2025'te başlatılmasını planlayan KBÜ, ilerleyen dönemde sistemin tam kapasiteyle tüm enstitüye entegre edilmesiyle Türkiye'de dijitalleşme alanında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Sistem, sadece süreçlerin hızlanmasını değil, aynı zamanda kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Akademik ve idari süreçlerin dijitalleşmesini sağlayacak sistem, hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan'ın, TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen "Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Kemik Yapısı Üzerindeki Kanserin Tespiti ve Sınıflandırılması" projesi, yapay zeka tabanlı tümör tespitiyle erken tanıya katkı sağladı.

Bu modeller, milisaniyeler içerisinde tümör tespiti yapabilecek bir hale getirildi.

Projeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Say ile yürüten Özcan, işbirliği sağlayan iki üniversitenin yazılım ve ortopedi bölümlerinin projeye destek verdiğini bildirdi.

Projede, KBÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisi olarak eğitim alan Ayhan Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine devam eden Şafak Şimşek, tez ve uzmanlık konuları kapsamında görev aldı.