AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresine doğru

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Salt, AK Parti Karabük il teşkilatı olarak ilçe kongrelerini büyük coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

Kongrelerde teşkilatın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyduklarını belirten Salt, "Bu kongrelerimiz sadece teşkilatlarımızı yenilemekle kalmamış, aynı zamanda demokrasi şölenine dönüşerek partimizin halkla olan bağını daha da güçlendirmiştir. Şimdi önümüzde teşkilatımızın en önemli organizasyonlarından biri olan 8. Olağan İl Kongremiz bulunmaktadır. Bu kongre, sadece bir seçim süreci değil, aynı zamanda AK Parti'nin Karabük'teki hizmet yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi bir fırsat olacaktır." diye konuştu.