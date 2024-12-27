Otomobil, restoranın çitlerine çarptı; o anlar kamerada
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, restoranın önündeki çitlere çarptı.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, restoranın önündeki çitlere çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Cemal Caymaz Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 SN 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımı aşıp restoranın önündeki çitlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çitler ve otomobilde hasar oluştu.
Öten yandan kaza, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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