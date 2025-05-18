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        Karabük'te cami yangını

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köy camisinde çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:25
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        Karabük'te cami yangını
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        KARABÜK’ün Yenice ilçesinde köy camisinde çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Cami, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyü camisinde çıktı. Holamanoğlu Camisi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangı söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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