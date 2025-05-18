Karabük'te cami yangını

Yangın, akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyü camisinde çıktı. Holamanoğlu Camisi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangı söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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