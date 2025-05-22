Mantar toplarken akrabasını vurdu; 'yanlışlıkla oldu' dedi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa K. (55), birlikte mantar toplamaya gittiği akrabası Hasan F.'yi (66) tüfekle vurarak ağır yaraladı. Mustafa K., ifadesinde, yabani hayvana ateş ederken akrabasını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Uluyayla köyü Kızılgöl mevkisinde meydana geldi. Mustafa K. ile akrabası Hasan F. birlikte ormana mantar toplamaya gitti. İddiaya göre, Mustafa K., yanlarına yaklaşan bir yabani hayvana av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan fişek, Hasan F.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan F., ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin ifadesinde; yabani hayvana tüfekle ateş açtığını ve akrabası Hasan F.'yi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Mustafa K., jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.